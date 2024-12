In Europa sorgen Aussagen von EZB-Offiziellen für Aufmerksamkeit, wonach eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im Dezember zwar unwahrscheinlich sei, aber diskutiert werden dürfte. Aber auch das in Frankreich anstehende Misstrauensvotum über den Premierminister beschäftigt die Marktakteure, wie es in einem Kommentar der Commerzbank heisst. Zumal die Chancen gut stünden, dass es die erforderlichen Stimmen erhalte.