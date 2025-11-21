Etwas dazu beigetragen haben dürften auch Kommentare der SNB am Nachmittag. So hatte Präsident Martin Schlegel im Rahmen einer Rede einmal mehr wiederholt, dass man bei der SNB durchaus bereit zur Einführung von Negativzinsen sei, wenn es denn nötig wäre. Die Hürde für Negativzinsen sei aber klar höher als bei einer normalen Zinssenkung, wiederholte er ebenfalls mantraartig.