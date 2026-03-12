Der Dollar verteuerte sich leicht auf 0,7853 Franken, nachdem er wenige Stunden zuvor noch 0,7844 Franken gekostet hatte. Derweil hat sich der Dollar zum Euro kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1518 Dollar zeigt.
Allerdings hatte die Verschärfung der Lage im Iran-Krieg mit brennenden Öllagern in den Staaten am Persischen Golf am Vormittag für einen Kursanstieg des Dollars und damit eine Schwäche des Euro und des Franken gesorgt. Der Dollar ist als Krisenwährung gefragt. Die USA sind ein Nettoexporteur an Rohöl.
Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Die Angriffe beider Seiten halten unvermindert an und die Golfregion sowie der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten, im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer.
awp-robot/
(AWP)