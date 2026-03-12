Allerdings hatte die Verschärfung der Lage im Iran-Krieg mit brennenden Öllagern in den Staaten am Persischen Golf am Vormittag für einen Kursanstieg des Dollars und damit eine Schwäche des Euro und des Franken gesorgt. Der Dollar ist als Krisenwährung gefragt. Die USA sind ein Nettoexporteur an Rohöl.