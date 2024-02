Der Schweizer Franken hat am Dienstag nach der Publikation der niedriger als erwarteten Inflationsdaten deutlich nachgegeben, Euro und Dollar notierten in der Folge so fest wie noch nie im laufenden Jahr. Derweil hat sich der Euro zum US-Dollar nur wenig bewegt. Er notiert am Mittag auf einem Wert von 1,0774.

13.02.2024 13:06