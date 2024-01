Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar an Wert verloren und damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,0824 US-Dollar, nachdem er am Morgen noch zeitweise über 1,09 Dollar gestanden hatte.

23.01.2024 16:53