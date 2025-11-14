Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am Nachmittag blieb es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7929. Der Zolldeal der Schweiz mit den USA hatte keine Auswirkungen auf die Devisenkurse. Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1619 zeigt.