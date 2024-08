Der Euro stabilisierte sich damit nach den Kursverlusten vom Vortag. Am Donnerstag hatten besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt dem Dollar Auftrieb gegeben, der Euro war im Gegenzug zeitweise unter 1,09 Dollar gefallen. Generell hat sich die Lage am Devisenmarkt im Verlauf der Woche stabilisiert, nachdem es am Montag mit der Sorge vor einer möglichen Rezession in den USA zu heftigen Kursturbulenzen gekommen war.