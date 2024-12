Der Franken hat damit seine Gewinne zum Euro vom Vorabend wieder abgegeben. Die Opposition in Frankreich hatte am Mittwochabend mit einem Misstrauensvotum die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Michel Barnier zu Fall gebracht. Die Ereignisse in Paris kamen für die Finanzmärkte allerdings wenig überraschend. So waren die Renditen für französische Staatsanleihen zwar in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, sie zeigten zuletzt aber keine grösseren Veränderungen.