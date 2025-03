Der Schweizer Franken hat am Donnerstag im Zuge der Zinsentscheide der US-Notenbank am Vorabend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an Wert eingebüsst. Der Dollar kletterte am Morgen über die Marke von 0,88 und rückte gar bis in den Bereich von 0,8840 vor. Zuletzt ist er auf 0,8818 Franken zurückgefallen.