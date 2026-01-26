Der Druck geht geht auch weiter vom schwachen Dollar aus. «Mit Blick auf die unberechenbare Politik dieser US-Regierung besteht die Gefahr, dass aus Sicht des Marktes eine Grenze überschritten wird, an der es kein Zurück mehr gibt - ein Kipppunkt», heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Ein Thema sei dabei auch der Verlust der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, was den Dollar weiter unter Druck setze.