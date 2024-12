Nach den US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag rücken in dieser Woche die Daten zu den US-Konsumenten- und Produzentenpreisen in den Fokus. Sie werden das letzte Puzzleteil vor der Fed-Sitzung nächste Woche sein. «Es wird erwartet, dass die Konsumenten-Zahlen im November einen kleinen Aufwärtstrend aufweisen, der jedoch eine Zinssenkung des Fed im Dezember nicht gefährden dürfte», so eine Händlerin. «Im Januar wird es jedoch wahrscheinlich sehr eng werden.»