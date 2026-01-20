Auch das Euro/Dollar-Paar hat weiter angezogen und kostet aktuell 1,1718 US-Dollar. Am frühen Morgen wurde es noch zu 1,1664 Dollar gehandelt. Derweil hat der Franken auch zum Euro etwas hinzugewonnen und geht zu 0,9270 um. In dem aktuellen Umfeld erweise sich der Franken als der «ultimative» sichere Hafen, schreibt die Commerzbank.