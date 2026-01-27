Am Nachmittag notiert der US-Dollar bei 0,7670 Franken. Kurz davor erreichte die US-Währung mit 0,7600 ihren tiefsten Wert, wenn man die Kursturbulenzen rund um die Aufhebung des Euro-Mindestkurses am 15. Januar 2015 ausklammert. Der Euro hat zum Franken ebenfalls klar an Boden verloren und zwischenzeitlich - die Turbulenzen von 2015 ausser Acht gelassen - ebenfalls einen neuen Tiefstwert bei 0,9165 Franken erreicht.