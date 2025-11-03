Das Euro/Franken-Paar geht aktuell zu 0,9293 um. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9279 Franken gehandelt. Erst vor zehn Tagen hatte das Paar bei 0,9210 ein Rekordtief markiert. Auch zum US-Dollar hat der Franken nachgelassen. Das Dollar/Franken-Paar wird aktuell mit 0,8069 gehandelt nach 0,8043 am Morgen. Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1517 nach 1,1538 am frühen Morgen gehandelt.