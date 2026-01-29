Die Zinsentscheidung in den USA hatte am Devisenmarkt keine grossen Nachwehen mehr. Die Notenbank Fed hatte dort am Vortag den Leitzins wie erwartet nicht weiter gesenkt und in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Zudem hatte sie keine klaren Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung gegeben.