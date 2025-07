Inzwischen hat Trump einen Brief an die EU an sowie Sonderzölle für bestimmte Branchen in Aussicht gestellt. So will er - unabhängig von der EU - Extrazölle erheben, etwa auf Kupfereinfuhren in Höhe von 50 Prozent. Auch Zölle auf Medikamente, Halbleiter oder «verschiedene andere Dinge» könne er sich vorstellen.