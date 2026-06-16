Auch der Dollar rutschte leicht auf 0,7931 Franken ab nach 0,7950 Franken wenige Stunden zuvor. Zum Dollar notierte der Euro mit 1,1611 ebenfalls ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1600.
Generell warten die Anleger am Devisenmarkt auf Zinsentscheidungen von grossen Notenbanken: Im Mittelpunkt in der laufenden Woche steht dabei der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird weiter keine Änderung beim Leitzins erwartet.
Einen Tag später dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) bekräftigen, dass der mittelfristige Inflationsdruck weitgehend unverändert geblieben ist. Nach den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of Japan erwarten die Märkte jedoch von der SNB keine Straffung der Geldpolitik. Auch die Bank of England wird am Donnerstag ihre geldpolitischen Entscheide verkünden.
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(AWP)