Einen Tag später dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) bekräftigen, dass der mittelfristige Inflationsdruck weitgehend unverändert geblieben ist. Nach den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of Japan erwarten die Märkte jedoch von der SNB keine Straffung der Geldpolitik. Auch die Bank of England wird am Donnerstag ihre geldpolitischen Entscheide verkünden.