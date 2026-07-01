Auch der Euro gab zum Franken etwas Terrain her - am Abend wird die Gemeinschaftswährung zu 0,9208 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9228). Das Euro-Dollar-Paar hat sich derweil in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1381 zeigt.