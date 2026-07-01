Abwärts ging es nach dem Auftritt des neuen US-Notenbank-Präsident Kevin Warsh am Notenbankertreffen in Portugal. Denn dieser liess sich nicht in die Karten blicken, wie es geldpolitisch in den USA weitergeht.
Auch der Euro gab zum Franken etwas Terrain her - am Abend wird die Gemeinschaftswährung zu 0,9208 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9228). Das Euro-Dollar-Paar hat sich derweil in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1381 zeigt.
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(AWP)