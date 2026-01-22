Die Entspannungszeichen in der Grönland-Frage hätten dem Dollar Auftrieb gegeben, heisst es am Markt. Der US-Präsident hatte am WEF in Davos verlauten lassen, dass er die Strafzölle gegen verschiedene europäische Länder wegen Grönland nicht wie ursprünglich angekündigt in Kraft setzen wolle. Zur Begründung verwies er auf ein Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte, bei dem ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.