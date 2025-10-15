Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zum Arbeitsmarkt in den USA vom Vortag belasteten den Dollar etwas. Sie wurden am Markt als Signal für eine weitere Zinssenkung gedeutet. Im August hätten sich die Lohnzuwächse «stark verlangsamt», was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu erklären sei, sagte Powell. «In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein». Die US-Notenbank hatte Mitte September den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt.