Zunächst hatten am Morgen schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone der Gemeinschaftswährung zu schaffen gemacht. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September sowohl in der Industrie als auch im Service-Sektor deutlich stärker eingetrübt als erwartet. Der von S&P Global ermittelte gesamte Einkaufsmanagerindex fiel um 2,1 Punkte auf 48,9 Zähler. Der Wert sackte damit erstmals seit Februar wieder unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten, was auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem gemeinsamen Währungsraum hindeutet.