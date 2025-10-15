Der Franken hat sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro zugelegt. Die US-Währung notiert am späten Abend bei 0,7974 Franken und damit klar tiefer als im Hoch in der Nacht auf Mittwoch bei über 80 Rappen. Der Euro ist mit 0,9277 Franken ebenfalls weniger wert als noch am frühen Morgen.