Der Franken hat am Abend gegenüber dem Euro leicht zugelegt. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9279 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag. Der US-Dollar hat sich mit Kursen von zuletzt 0,8787 Franken am frühen Abend kaum von der Stelle bewegt.