Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derzeit kaum von der Stelle. Am Nachmittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8473. Der Euro hat zum US-Dollar am Nachmittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1021 nach 1,1038 gegen Mittag gehandelt.