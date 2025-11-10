Sowohl zum Euro wie auch zum Dollar notiert der Franken etwas stärker. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9302 Schweizer Franken gehandelt, nach 0,9313 am Nachmittag. Der Dollar wird zu 0,8048 Franken gehandelt, im Vergleich zu 0,8057 im Nachmittagshandel.
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1558 zeigt.
Einem Beitrag von Bloomberg zufolge könnten die Schweiz und die USA vor einem Zolldeal stehen. Demnach steht eine Senkung des Zolls von aktuell 39 Prozent auf dann 15 Prozent im Raum, was auch das Niveau der EU ist. Kurz nach der Publikation des Berichts zog der Franken etwas an und stabilisierte sich schliesslich auf einem leicht festeren Niveau.
Ansonsten waren die Bewegungen an den Devisenmärkten eher bescheiden. Nach wie vor bremsen die Erwartungen um die Gespräche zwischen den politischen Parteien in den USA im Haushaltsstreit. Zwar wurde ein erster Schritt in Richtung Ende des teilweisen Regierungsstillstands gemacht, noch sind aber einige wichtige Entscheidungen offen. Zumindest deutet sich ein, zumindest temporärer, Kompromiss im festgefahrenen Streit an.
awp-robot/cg
(AWP)