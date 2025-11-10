Ansonsten waren die Bewegungen an den Devisenmärkten eher bescheiden. Nach wie vor bremsen die Erwartungen um die Gespräche zwischen den politischen Parteien in den USA im Haushaltsstreit. Zwar wurde ein erster Schritt in Richtung Ende des teilweisen Regierungsstillstands gemacht, noch sind aber einige wichtige Entscheidungen offen. Zumindest deutet sich ein, zumindest temporärer, Kompromiss im festgefahrenen Streit an.