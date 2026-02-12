Aktuell kostet das US-Dollar/Franken-Paar 0,7676 Franken nach deutlich höheren 0,7721 am Morgen. Das Währungspaar Euro/Franken notiert mit 0,9124 Franken ebenfalls klar tiefer als am Morgen (0,9155). Derweil hat der Euro zum Dollar wieder ein wenig Boden gutgemacht, das entsprechende Währungspaar steht bei 1,1887 nach 1,1857. Im Vergleich zum Mittag haben sich die Kurse damit kaum bewegt.
Die am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten den Markt derweil keine Impulse gebracht. Am Vortag hingegen hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA anfänglich etwas gedämpft, was dem Greenback kurzfristig etwas Auftrieb verliehen hatte. Es wurden im Januar mehr Jobs geschaffen als erwartet. Da aber die Zahlen der beiden Vormonate nach unten revidiert wurden, änderten die Zinssenkungserwartungen per Saldo gar nicht gross. So gab der Dollar die anfänglichen Gewinne schnell wieder etwas ab.
Anleger blickten nun bereits auf den (morgigen) Freitag. Dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed liefern werden. Analysten erwarten einen leichten Rückgang auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern.
awp-robot/ls/pre/
(AWP)