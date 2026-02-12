Die am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten den Markt derweil keine Impulse gebracht. Am Vortag hingegen hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA anfänglich etwas gedämpft, was dem Greenback kurzfristig etwas Auftrieb verliehen hatte. Es wurden im Januar mehr Jobs geschaffen als erwartet. Da aber die Zahlen der beiden Vormonate nach unten revidiert wurden, änderten die Zinssenkungserwartungen per Saldo gar nicht gross. So gab der Dollar die anfänglichen Gewinne schnell wieder etwas ab.