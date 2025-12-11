Der Entscheid der SNB, den Leitzins unverändert zu belassen, war wenig überraschend und wurde weitherum so erwartet. Dass sich das SNB-Direktorium aber weiterhin so klar gegen Negativzinsen ausgesprochen habe, sei angesichts der Nullinflation im November zumindest nicht sicher gewesen, heisst es im Markt. Nun rechnen die meisten Analysten damit, dass die SNB im ganzen kommenden Jahr die Zinsen unverändert lassen wird.