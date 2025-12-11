Die US-Zinssenkung am Vorabend und die weiterhin klaren Aussagen gegen Negativzinsen der SNB-Spitze heute Morgen geben der hiesigen Währung Auftrieb. Das USD/CHF-Paar notiert aktuell mit 0,7980 klar unter der Marke von 80 Rappen. Am Mittwoch zur Mittagszeit wurden noch Kurse von über 0,8050 bezahlt. Bereits im Vorfeld des Fed-Entscheides gab der Greenback etwas nach, dann nach der Bekanntgabe der erwarteten Senkung um 25 Basispunkte nochmals etwas mehr und im Laufe des Morgens mit dem SNB-Entscheid fiel der Dollar dann unter die 80er-Marke zurück.