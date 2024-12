Auch der US-Dollar legte zum Franken weiter zu. Er ging zuletzt für 0,8914 nach 0,8839 am Morgen und 0,8898 am Nachmittag. Gleichzeitig hat sich das Währungspaar EUR/USD zuletzt wenig bewegt und notiert bei 1,0473 etwa auf dem gleichen Niveau wie am Nachmittag.