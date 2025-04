Etwas klarer sieht es zum Euro aus. Aktuell kostet der Euro noch 0,9276 Franken, im bisherigen Tagestief waren es gar 0,9266. Ähnlich wenig wie derzeit wurde einzig Ende 2023 in einem dünnen Handel kurz vor Silvester bezahlt. Klar billiger jedenfalls war ein Euro in seiner rund 25-jährigen Geschichte jedenfalls noch nie. Werden anstelle der nominalen allerdings die realen Wechselkurse genommen, sieht die Rechnung etwas anders aus. Da die Inflation in der Schweiz in den letzten paar Jahren deutlich geringer war, ist die reale Aufwertung deutlich geringer als die nominale.