So sackten Euro und Dollar kurz unter die Marken von 0,93 bzw. 0,79 Franken. Zuletzt rangierte das Euro/Franken-Paar mit Kursen von 0,9303 aber wieder über dieser Schwelle. Auch das Dollar/Frankenpaar wird derzeit mit 0,7902 wieder etwas über der genannten Marke gehandelt, was allerdings noch immer unter den 0,7919 vom Vorabend liegt.
Der Greenback hat derweil nach der gestrigen Kursschwäche auch zum Euro weiter verloren: das Euro/Dollar-Paar geht derzeit zu 1,1773 um und damit ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1754. Händler verwiesen bei der Dollar-Schwäche auch auf einen starken Rückgang des Dollar/Yen-Währungspaares. Die japanischen Behörden hätten gewarnt, dass die jüngste Entwicklung zu weit und zu schnell gegangen sei.
awp-robot/dm/uh
(AWP)