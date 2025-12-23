Der Greenback hat derweil nach der gestrigen Kursschwäche auch zum Euro weiter verloren: das Euro/Dollar-Paar geht derzeit zu 1,1773 um und damit ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1754. Händler verwiesen bei der Dollar-Schwäche auch auf einen starken Rückgang des Dollar/Yen-Währungspaares. Die japanischen Behörden hätten gewarnt, dass die jüngste Entwicklung zu weit und zu schnell gegangen sei.