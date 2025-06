Der Franken hat am Mittwoch vor den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Abend und der heimischen SNB am morgigen Donnerstag eine leichte Schwäche gezeigt. Den zwischenzeitlichen Dollar-Anstieg als Reaktion auf die Eskalation im Nahen Osten werten Experten derweil als kurze Übertreibung. Hier spiele dann auch der höhere Ölpreis mit hinein.