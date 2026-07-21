Der Euro verteuerte sich derweil zum Franken auf 0,9269. Am späten Nachmittag war der Euro noch 0,9257 Franken wert gewesen. Marktteilnehmer verwiesen auf den Iran-Krieg: Zwar dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen bei ihrer Sitzung in dieser Woche unverändert lassen, bevor sie dann im September eine Zinserhöhung vornehmen werde. Sollten aber erneute Spannungen am Golf die Energiepreise in die Höhe treiben und die Inflation länger über dem Ziel halten, könnten die Währungshüter gezwungen sein, weitere Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, erklärte ein Experte.