So verbilligte sich der US-Dollar auf 0,8441 nach 0,8529 Franken am Morgen. Am Vortag hatte die US-Valuta allerdings noch weniger als 0,84 Franken gekostet. Der Euro ist am Vormittag auf 0,9322 von 0,9372 gefallen, nachdem er gestern Mittag mit 0,9256 nocht im Bereich des Allzeittiefs zum Franken notiert hatte.