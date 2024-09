Klare Impulse fehlte laut Händlern am Markt. In Deutschland sind die Erzeugerpreise im August im Montagsvergleich unerwartet gestiegen. Volkswirte hatten hier eine Stagnation erwartet. Die Erzeugerpreise wirken auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. In Frankreich blieb das Geschäftsklima im September stabil. Die Daten spielten jedoch am Devisenmarkt keine grosse Rolle. In den USA wurden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.