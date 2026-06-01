Fortschritte bei der Schlichtung des Kriegs im Iran sind derweil kaum zu sehen. Im Gegenteil: Die USA und der Iran meldeten erneut gegenseitige Angriffe. Seit Tagen ringen die USA und der Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der brüchigen Waffenruhe und weiteren Verhandlungen. Eine Einigung steht indes weiter aus.