Das Datenhighlight des Tages sind die Konsumentenpreise aus den USA. Die Inflation und die Inflationserwartungen seien für die US-Notenbank ein wichtiger Bestimmungsfaktor und die heutigen Zahlen dürften entscheidend in der FOMC-Sitzung Ende dieses Monats sein, heisst es etwa in einer Einschätzung der Helaba. «Wird der Einfluss erhöhter Zölle allmählich sichtbar, wie es FOMC-Vertreter immer wieder in Aussicht gestellt haben?», fragt sich die Bank.