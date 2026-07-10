Im Blick behalten die Akteure an den Finanzmärkten die Ölpreise, die im Wochenverlauf wegen der abermaligen Eskalation im Iran-Krieg zulegten, mittlerweile aber wieder auf unter 76 Dollar zurückgefallen sind. So gibt es Hoffnung, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran doch nicht zu einer erneuten Schliessung der Strasse von Hormus führen wird, die ein Nadelöhr des globalen Ölhandels ist.