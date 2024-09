Der Franken hat am Mittwochabend zum Dollar wie auch zum Euro nachgegeben. Der US-Dollar stieg am Abend auch wieder klar über die Marke von 85 Rappen. Dabei dürfte die US-Währung von den am Mittwoch publizierten, durchzogen ausgefallenen Inflationsdaten gestützt werden. Diese machen eine «grosse Zinssenkung» der US-Notenbank Fed um 50 Basispunkte in der kommenden Woche wenig wahrscheinlich, an den Märkten wird nun noch mit einer «kleinen Zinssenkung» um 25 Basispunkte gerechnet.