Wichtiger sind die US-Konsumentenpreise, die am Donnerstag anstehen. Denn nach einem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht für September war der Dollar am vergangenen Freitag klar angestiegen. Am Markt wird verstärkt darauf spekuliert, dass die US-Notenbank die Leitzinsen Anfang November nur um 0,25 Prozentpunkte senken wird und nicht um 0,5 Prozent - wie noch vor kurzem von vielen Akteuren erwartet. «Da könnten die US-Inflationsdaten durchaus Bewegung ins Geschehen bringen», sagt ein Händler.