Der Franken hat sich am Dienstag zum Euro und zum US-Dollar immer weiter abgeschwächt. Am späten Abend notiert der Euro bei 0,9414 Franken nach tieferen 0,9384 Franken am Morgen. Der Dollar wird aktuell zu 0,8580 Franken gehandelt nach 0,8542 Franken im Frühgeschäft.