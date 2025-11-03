Auch bei den Einkaufsmanagerindizes machen die Marktbeobachter der Commerzbank Spannungspotenzial aus. «Üblicherweise reagiert der Franken nicht besonders stark auf Zahlen aus der Realwirtschaft, im September ging der PMI für das verarbeitende Gewerbe angesichts der US-Zölle jedoch deutlich zurück.» Sollte sich hier eine Erholung zeigen, wäre das ein gutes Zeichen für die Schweizer Wirtschaft - und über Umwege damit auch für den Schweizer Franken.