Die Zinserwartungen in den USA hätten sich in den letzten Tagen nicht wesentlich verändert, heisst es bei der Helaba. Bis zum Ende des Jahres würden zwei Senkungsschritte von jeweils 25 Basispunkten vollständig eingepreist. Marktteilnehmer gingen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsentscheidungen auch zukünftig auf der Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Bedingungen treffen werde und sich den politischen Angriffen vonseiten der US-Administration erwehren könne. «Anderenfalls könnte ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigt werden, was sich unter anderem negativ auf den US-Dollar und die US-Staatsanleihen auswirken würde.»