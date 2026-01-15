Aktuell notiert das Dollar/Franken-Paar bei 0,8011 nach 0,8003 am Vorabend bzw. 0,8011 am Mittwochmorgen. Der Euro wird derweil zu 0,9321 nach 0,9314 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird aktuell kaum verändert zum Vorabend zu 1,1635 Dollar bewertet.
Die am Vortag veröffentlichen US-Konjunkturdaten hätten keine neuen Impulse gegeben, heisst es am Markt. Im November hatten sich die Umsätze im US-Einzelhandel etwas besser als erwartet entwickelt. Zudem war bekannt geworden, dass sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im November überraschend deutlich verstärkt hat.
Die Zinserwartungen in den USA hätten sich in den letzten Tagen nicht wesentlich verändert, heisst es bei der Helaba. Bis zum Ende des Jahres würden zwei Senkungsschritte von jeweils 25 Basispunkten vollständig eingepreist. Marktteilnehmer gingen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsentscheidungen auch zukünftig auf der Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Bedingungen treffen werde und sich den politischen Angriffen vonseiten der US-Administration erwehren könne. «Anderenfalls könnte ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigt werden, was sich unter anderem negativ auf den US-Dollar und die US-Staatsanleihen auswirken würde.»
Präsident Trump hat zuletzt erneut deutliche Zinssenkungen gefordert, obwohl das inflationäre Umfeld als auch die konjunkturelle Entwicklung für einen eher vorsichtigen Ansatz sprechen.
awp-robot/pre/hr
(AWP)