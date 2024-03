Am Vormittag veröffentlichte das Ifo-Institut in München sein monatliches Geschäftsklima für Deutschland. Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im März deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 87,8 Zähler. Nach dem zweiten Anstieg in Folge liegt der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft nun so hoch wie zuletzt im vergangenen Sommer. Auswirkungen am Devisenmarkt waren jedoch kaum zu erkennen.