Zum US-Dollar notiert der Euro indes mit 1,1796 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1773. Händler verwiesen bei der Dollar-Schwäche auch auf einen starken Rückgang des Dollar/Yen-Währungspaares. Die japanischen Behörden hätten gewarnt, dass die jüngste Entwicklung zu weit und zu schnell gegangen sei. «Das hat Befürchtungen baldiger Interventionen seitens der japanischen Notenbank hervorgerufen», hiess es von einem Börsianer.