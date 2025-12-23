Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung noch bei 0,9293 Schweizer Franken gehandelt und damit uner der Marke von 0,93 Franken und etwas tiefer als am frühen Morgen. Auch der US-Dollar schwächte sich am Vormittag ebenfalls leicht ab und wird zurzeit bei 0,7878 Franken gehandelt.
Zum US-Dollar notiert der Euro indes mit 1,1796 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1773. Händler verwiesen bei der Dollar-Schwäche auch auf einen starken Rückgang des Dollar/Yen-Währungspaares. Die japanischen Behörden hätten gewarnt, dass die jüngste Entwicklung zu weit und zu schnell gegangen sei. «Das hat Befürchtungen baldiger Interventionen seitens der japanischen Notenbank hervorgerufen», hiess es von einem Börsianer.
awp-robot/dm
(AWP)