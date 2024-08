Der Dollar hatte zum Vorwochenschluss allerdings deutlich nachgegeben. Grund dafür war US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Notenbankertreffen in Jackson Hole gesagt hatte, dass der Zeitpunkt für eine Zinswende in den USA gekommen sei. Allerdings ist nicht klar, wie stark das Fed die Geldpolitik lockern wird. Powell sagte dazu lediglich, es komme auf die Daten an. Damit dürften die Konjunkturzahlen weiterhin genau analysiert werden, heisst es am Markt.