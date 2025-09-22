So notiert etwa das Dollar/Franken-Paar am Nachmittag Mittag mit 0,7935 etwas tiefer als im frühen Handel (0,7969). Auch der Euro hat zum US-Dollar etwas aufgeholt und wird derzeit zu 1,1768 nach 1,1734 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9338 mehr oder weniger auf der Stelle.
Zuletzt hatte sich das Konsumentenvertrauen in der Eurozone etwas aufgehellt. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 0,6 Punkte auf minus 14,9 Punkte, wie die EU-Kommission mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit minus 15,0 Punkten gerechnet. Der Indikator liegt damit aber weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.
Datenseitig bietet der Kalender am morgigen Dienstag mit den ersten, vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone, sowie in anderen Ländern interessante Ergebnisse. Im Wochenverlauf folgen dann noch das ifo-Geschäftsklima in Deutschland und hierzulande am Donnerstag dann die Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank.
awp-robot/ra/cf
(AWP)