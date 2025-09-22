So notiert etwa das Dollar/Franken-Paar am Nachmittag Mittag mit 0,7935 etwas tiefer als im frühen Handel (0,7969). Auch der Euro hat zum US-Dollar etwas aufgeholt und wird derzeit zu 1,1768 nach 1,1734 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9338 mehr oder weniger auf der Stelle.