Ein US-Dollar kostet aktuell 0,8006 Franken, und damit etwa gleich viel wie wenige Stunden zuvor. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1649 zeigt.
Die Inflationsdaten aus den USA konnten die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen. Im Jahresvergleich stiegen die Konsumentenpreise im Dezember wie bereits im Monat zuvor um 2,7 Prozent. Ökonomen hatten einen solchen Anstieg im Schnitt erwartet.
Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zeigen die Preisdaten weiterhin keine nennenswerten Effekte durch die Zollpolitik der US-Regierung. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, «hat die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen».
awp-robot/
(AWP)