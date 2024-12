Am Devisenmarkt stehen am Mittwoch wichtige Makrodaten und bevorstehende Notenbank-Entscheide im Fokus. Am Nachmittag geben US-Inflationszahlen weitere Hinweise auf die künftige Politik der US-Notenbank. Zudem steht am morgigen Donnerstag sowohl die Zinsentscheidung der SNB als auch der EZB auf der Agenda - Überraschungen gerade auf Schweizer Seite nicht ausgeschlossen.