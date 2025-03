Der Franken hat nach der Ankündigung eines 30-tägigen Waffenstillstands in der Ukraine leicht an Wert verloren. Derweil konnte sich der Euro am Dienstagabend im US-Handel über der Marke von 1,09 US-Dollar halten. Das Einverständnis des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Vorschlag der US-Regierung trieb die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch von 1,0947 Dollar, womit der höchste Stand seit Oktober erreicht wurde.